Случаи сброса сточных вод в Каспий заметно сократились - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заметно сократились случаи сброса сточных вод в Каспийское море.

Об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде, передает во вторник Trend.

По его словам, за прошедший период сократился как объем сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море, так и количество каналов, по которым сточные воды сбрасывались в море.

"Однако только на Абшеронском полуострове в Каспийское море в сутки сбрасывается миллион кубометров сточных вод. Для предотвращения таких случаев принимаются соответствующие меры", - добавил Расим Саттарзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)