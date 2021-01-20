В большинстве районов Азербайджана выпали осадки

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10:00, в большинстве районов Азербайджана наблюдаются осадки, в некоторых местах выпал снег, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Высота снежного покрова в Гахе составляет 43 см, Исмаиллы - 23, Дашкесане - 22, Кишчае (Шеки) - 20, Гедабеке - 18, Хыналыге - 17, Алтыагадже - 16, Гёйгёле, Габале, Агдере - 15, Халтане - 12, Седереке - 10, Нахчыване - 8, Ярдымлы - 7, Сальяне, Шахбузе - 6, Билясуваре - 4, Мерезе - 3, Огузе, Шеки, Шахдаге, Гусаре - 2, Гектепе, Губе - 1 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальное количество выпавших осадков составило 9 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 18 мм.

Скорость западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 15 м/сек.

Температура воздуха была на 5,5 градуса ниже климатической нормы. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2 градуса тепла, в низменных районах - от 0 до 3 градусов тепла, в горных районах страны - 7-12 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 2-9 градусов мороза.

Высота волн на Каспии достигла 2,7 метра.

(Текст: Кямаля Сеидова)