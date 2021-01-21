Завтра в Азербайджане будет до 7 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью ожидаются 0-2 градуса мороза, днем - 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.
Ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 4-7 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, на высокогорных территориях - 18-23, днем - 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.
(Текст: Кямаля Сеидова)