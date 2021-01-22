За минувший день вакцинированы 52 человека - главврач 2-й городской поликлиники Баку

БАКУ /Trend/ - Вакцинацию, которая началась 18 января, прошли уже 72 человека. Об этом в пятницу сказала Trend главврач 2-й городской поликлиники Сабаильского района Севда Асланова.

По ее словам, они чувствуют себя нормально: "Только за прошедший день в поликлинике были вакцинированы 52 человека. Сегодня с 09:00 вакцину получили уже шесть человек".

Асланова добавила, что все они медработники.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)