Названы возможные сроки возобновления традиционного процесса обучения в азербайджанских вузах

БАКУ /Trend/ - С первого февраля поэтапно возобновляется преподавание в традиционной форме в школах.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в течение последующих после первого февраля двух недель возможно возобновление преподавания в традиционной форме в вузах и для учащихся V-IX классов.

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