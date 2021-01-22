Министр образования Азербайджана назвал возможную дату открытия детских садов
Общество 22 января 2021 13:10 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Мы надеемся, что детские сады в Азербайджане можно будет открыть до 15 февраля, однако в данный момент трудно дать точные прогнозы в связи с этим.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, с первого февраля предусматривается дать разрешение на осуществление репетиторской деятельности.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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