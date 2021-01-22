ВОЗ и волонтеры “ASAN” проводят акцию по раздаче масок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного сотрудничества азербайджанского представительства ВОЗ и организации "Волонтеры "ASAN"" стартовала акция по раздаче масок, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на представительство.

В рамках акции волонтеры «ASAN» раздадут гражданам 100 тысяч медицинских масок и просветительские флаеры в Центре Службы "ASAN" номер 5 города Баку.

Акция нацелена на то, чтобы подчеркнуть важность использования масок в борьбе с распространением инфекции COVID-19, а также донесение до населения правил ношения и хранения медицинских и тканевых масок.

Напомним, что ВОЗ ранее передала ряду госструктур и НПО 2,5 миллиона масок.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)