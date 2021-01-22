Коротко о возобновлении традиционной формы обучения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Снова меняется форма организации обучения, осуществляемого в Азербайджане в дистанционной форме с октября прошлого года в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, с 1 февраля 2021 года в общеобразовательных школах республики будет поэтапно возобновлена традиционная форма преподавания, и таким образом вновь будет задействован принцип гибридного обучения.

С указанной даты во всех школах Баку, Сумгайыта и Абшерона, а в начальных школах и группах дошкольной подготовки по всей стране, будет частично возобновлено очное преподавание.

Так, с первого февраля учащиеся I-IV классов смогут пойти в школу. В больших городах учащиеся смогут посещать школу три дня в неделю, в остальных регионах – 4-5 раз в неделю.

После 1 февраля возможно принятие решения о частичном переходе на традиционную форму обучения для учащихся V-IX классов, а также студентов профессиональных школ и вузов.

Хотя и ожидается, что детские сады откроются до 15 февраля, но точной информации по поводу этого нет.

С 1 февраля также будет разрешена репетиторская деятельность с условием соблюдения требований санитарной гигиены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)