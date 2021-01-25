До 2025 года в Азербайджане будут улучшены жилищные условия семей шехидов, ветеранов войны и инвалидов Чернобыльской АЭС

БАКУ /Trend/ - Одним из основных приоритетов политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым в социальной сфере, является улучшение социальной защиты и обеспечения семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана. В результате внимания и заботы государства реализованы многочисленные социальные программы, важнейшая из которых - улучшение жилищных условий этой категории граждан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев. По его словам, в нашей стране ведется работа по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов, взятых на учет до 2014 года. На сегодняшний день около 9100 семей шехидов и ветеранов обеспечены жильем.

"В 2020 году жильем были обеспечены рекордные 1500 семей данной категории. Сегодня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении программы по дальнейшему усилению заботы об инвалидах войны и семьях шехидов. Согласно документу, будет начата реализации мер по улучшению жилищных условий инвалидов войны и семей шехидов, вставших на учет в органах местной исполнительной власти с 2014 по 2020 годы.

В то же время, как вы знаете, у нас были шехиды и раненые в Отечественной войне. В связи с усилением государственной заботы улучшатся и жилищно-бытовые условия этой категории людей. Эту программу планируется реализовать в 2021-2025 годах. Механизм заключается в том, что мы будем работать с местными властями, чтобы обеспечить взятие на учет лиц этой категории, начнем реализацию программы", - уточнил Анар Алиев.

Замминистра отметил, что Указ, подписанный Президентом, распространяется на семьи шехидов и лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

"В этом распоряжении есть еще одна категория - инвалиды аварии на Чернобыльской АЭС, жилищные условия которых будут улучшены. В настоящее время министерство проводит необходимую работу для реализации мер. Скоро мы с вами станем очевидцами выдачи квартир на основании этого распоряжения", - подытожил Анар Алиев.

Напомним, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мер по улучшению социальных и бытовых условий семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики.

Согласно документу, министерство труда с согласованием с Президентом Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий по поэтапной выдаче в 2021-2025 годы вышеназванным семьям и лицам квартир и частных домов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)