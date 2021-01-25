Агентство развития медиа Азербайджана приступило к проведению семинаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа (МЕДИА), учрежденное Указом Президента Азербайджана в этом месяце, начало реализацию мер на 2021 год с организации совместно с Университетом АДА семинаров "Медийная и коммуникационная политика глазами медиа".

Как передает в понедельник Trend, на семинарах, проводимых специалистами Программы повышения квалификации Университета, принимают участие руководители пресс-служб, уполномоченные по работе с общественностью и печатью сотрудники организаций государственного сектора. Цель семинаров заключается в расширении сотрудничества между государственными, общественными организациями и СМИ, улучшение взаимной координации, а также более эффективной организации механизмов информирования общественности в современной медиа-среде.

В рамках семинара были организованы панельные дискуссии с местными и зарубежными исследователями в области СМИ Университета AДA, экспертами бизнес-сектора и ведущими участниками мультимедийной платформы страны. Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел мастер-класс для участников семинара. В рамках интерактивных обсуждений главы пресс-служб обменялись мнениями по таким темам, как "Цель и роль отдела по связям с общественностью в организации", "Коммуникационный план и ежедневные контакты со СМИ: проактивные и реактивные стратегии", "Построение коммуникации в кризисных ситуациях". Состоялись обсуждения в направлении нахождения путей решений вызовов современной медиа-среде. Завтра семинар продолжится выступлениями других лекторов.

Отметим, что Агентство развития медиа было учреждено Указом Президента Азербайджана в целях поддержки развития средств массовой информации, продолжения работы по институциональному строительству в этой области, для стимулирования применения новых информационных и коммуникационных технологий и инноваций.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)