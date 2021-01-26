Две трети семей шехидов в Азербайджане уже получили единовременную выплату – министерство

БАКУ /Trend/ - Две трети семей наших шехидов уже получили единовременную страховую выплату.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал завотделом политики соцобеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Бабек Гусейнов.

По его словам, продолжается работа по выдаче страховой выплаты остальной части семей шехидов.

"Все соответствующие ведомства были мобилизованы, чтобы в самые короткие сроки осуществить эти выплаты. Сотрудники нашего министерства посещают семьи шехидов, интересуются их потребностями.

До сих пор было посещено 80 процентов семей лиц, раненых в войне. В ходе визитов была определена форма поддержки в соответствии с их нуждами. Кроме того, в рамках проводимых мероприятий осуществляется предварительная оценка жилищных условий семьи", – отметил Бабек Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)