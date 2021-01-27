В Баку отправлено тело азербайджанского моряка, погибшего в результате нападения морских пиратов у берегов Нигерии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан отправлено тело Фармана Исмайлова, погибшего 23 января в результате нападения морских пиратов на судно "Моцарт", плавающее под флагом Либерии и принадлежащее турецкой компании, сообщает в среду Trend.

Тело Исмайлова, который был вторым механиком судна, отправлено утренним рейсом Turkish Airlines (TY) из стамбульского аэропорта.

Отметим, что тело Ф.Исмаилова при поддержке посольства Турции в Габоне было отправлено вчера рейсом TY Стамбул-Либервиль. Самолет прибыл в Стамбул в ночь с 26 на 27 января в 03.30 по местному времени.

Напомним, что 23 января морские пираты напали у берегов Нигерии на судно "Моцарт". 15 из 19 членов экипажа были взяты в заложники, в результате нападения погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)