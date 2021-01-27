Началось восстановление домов, пострадавших в результате армянской агрессии - репортаж Trend TV из Барды и Тертера

ТЕРТЕР /Trend/ - В 11 районах и городах Азербайджана началось восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате армянской агрессии, сообщает в среду Trend.

Восстановительные и ремонтно-строительные работы начались в городах Гянджа, Мингячевир, Тертер и Нафталан, а также в Физулинском, Джабраильском, Геранбойском, Агдамском, Агджабединском, Бейлаганском и Бардинском районах Азербайджана.

Работы проводит Госкомитет по градостроительству и архитектуре. Большинство объектов - частично пострадавшие или полностью разрушенные частные дома. Также среди строений, которым нанесен ущерб, многоквартирные здания, социальные объекты и объекты предпринимательства.

Trend TV представляет репортаж, подготовленный из Барды и Тертера.

(Текст: Кямаля Сеидова)