В школах будут постоянно проводиться мониторинги - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С 1 февраля уроки для учащихся начальных классов школ Баку, Сумгайыта и Абшерона будут проводиться трижды в неделю даже при малом количестве учеников в классе.
Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала завотделом по общему образованию министерства образования Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend,
По ее словам, при большой численности учащихся в классах в школах регионах страны классы будут поделены на две группы. Если количество учащихся в классе позволит, чтобы за партой сидел один ученик, то занятия могут проводиться пять раз в неделю.
Ягублу добавила, что в школах постоянно будет проводиться мониторинг для изучения ситуации по соблюдению правил.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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