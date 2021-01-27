В школах будут постоянно проводиться мониторинги - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля уроки для учащихся начальных классов школ Баку, Сумгайыта и Абшерона будут проводиться трижды в неделю даже при малом количестве учеников в классе.

Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала завотделом по общему образованию министерства образования Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend,

По ее словам, при большой численности учащихся в классах в школах регионах страны классы будут поделены на две группы. Если количество учащихся в классе позволит, чтобы за партой сидел один ученик, то занятия могут проводиться пять раз в неделю.

Ягублу добавила, что в школах постоянно будет проводиться мониторинг для изучения ситуации по соблюдению правил.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)