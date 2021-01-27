Учащиеся, оставшиеся недовольными оценками за I полугодие, могут обратиться с апелляцией

БАКУ /Trend/ - Учащиеся, оставшиеся недовольными оценками за первое полугодие, могут в феврале обратиться с апелляцией в школу

Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала завотделом по общему образованию Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend.

По ее словам, в школе будут проанализированы оценки учащихся, а затем принято решение "за" и "против": " После этого будет проведено оценивание. Вопрос о дне экзамена будет решаться на уровне школы. Не исключено, что если будет проводиться оценивание 5 учеников, то их разделят на группы и они смогут пройти оценивание в других классах".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)