Начинается суд над двумя гражданами Азербайджана, обвиняемыми в госизмене
БАКУ /Trend/ - Завершено следствие по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых в государственной измене, сообщает в четверг Trend.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых по ст. 274 УК Азербайджана Джамамеда Абубекирова и Гейдара Мамедова направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Процесс будет проходить под председательством судьи Эльдара Исмайлова.
Оба лица, задержанных в ходе операции Службы государственной безопасности Азербайджана, обвиняются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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