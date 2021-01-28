В Азербайджане кафе и рестораны будут работать и в выходные

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля объекты общепита будут оказывать услуги на местах и по субботам и воскресеньям.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что точной информации о работе общественного транспорта по выходным пока нет, об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабмина от 16 января 2021 года, с 00:00 часов 1 февраля на территории Азербайджана возобновляется работа объектов общепита.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)