В Азербайджане кафе и рестораны будут работать и в выходные
БАКУ /Trend/ - С 1 февраля объекты общепита будут оказывать услуги на местах и по субботам и воскресеньям.
Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что точной информации о работе общественного транспорта по выходным пока нет, об этом будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в соответствии с постановлением Кабмина от 16 января 2021 года, с 00:00 часов 1 февраля на территории Азербайджана возобновляется работа объектов общепита.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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