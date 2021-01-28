Банк Республика достиг поставленных целей в 2020 году

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, подвел итоги работы за 2020 год. Несмотря на внешние вызовы, Банк усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана, продемонстрировав хорошие финансовые результаты.

На 1 января 2021 года активы банка составили 1,03 млрд. манатов, что позволило банку сохранить свое место в лидирующей пятерке банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 7% и составил 83,9 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 68%. Коэффициент адекватности капитала I уровня составил 11,19%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 16,73%, что выше нормы в 2,2 и 1,9 раза соответственно. Кроме того, коэффициент финансового левериджа, который отражает эффективность использования собственного капитала, составил 5,8%, что выше нормы в 1,5 раза.

Несмотря на карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, Банк в 2020 году смог продолжить положительную динамику и по итогам года чистая прибыль банка составила 6,02 млн. манатов. По сравнению с 2019 годом, чистый процентный доход вырос более чем на 10%, достигнув 45,5 миллионов манат. Совокупный объём кредитов, выданных за 12 месяцев составил более 369 млн. манат, из которых основная часть была направлена на кредитование реального сектора.

В 2020 году Банк успешно обновил банковскую систему и перешел на новую гибкую микросервисную архитектуру, которая позволила банку более оперативно реагировать на актуальные запросы рынка.

Как результат надежной и эффективной деятельности Банка, международное рейтинговое агентство «Moody`s» в очередной раз подтвердило рейтинг банка на уровне «B3», прогноз «стабильный». Данный рейтинг является одним из самых высоких рейтингов среди банков страны. Кроме этого, благодаря безупречной репутации банка на международном рынке, Bank of New York Mellon принял положительное решение об открытии корреспондентского счета в долларах США.

«2020-й год останется в истории как самый яркий и запоминающийся год для Азербайджанского народа. Наша доблестная армия под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева завершила войну великой победой. Я уверен, что эта победа будет способствовать достижению еще больших успехов во всех сферах развития страны.

Несмотря на негативные последствия глобальной пандемии, Банк Республика своевременно предпринимал все необходимые меры и достиг поставленных целей. Банк добился высоких результатов, благодаря непрерывному совершенствованию продуктов и услуг, повышению качества клиентского сервиса, внедрению и развитию новых цифровых технологий. Мне хотелось бы выразить особую признательность как нашим местным и зарубежным акционерам за оказанную поддержку, так и нашему дружному коллективу за высокий профессионализм и неоценимый вклад в развитие Банка. Также хочу искренне поблагодарить клиентов и партнеров за доверие Банку и пожелать успехов в 2021 год»- отметил председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.