Студенты UNEC получили пропуск в финал международного конкурса

Команда, представленная студентами Международной школы экономики (İSE) Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), получила право на участие в финале локального этапа соревнования CFA Inistitute Research Challenge.

В соревновании, организованном CFA İstanbul Society, приняли участие 23 команды из 19 университетов Турции и Азербайджана. Согласно условиям соревнования команды, применяя представленные организаторами разные финансовые и бизнес модели, промышленные анализы, методы оценки о компании, написали отчет исследования. В интересном и напряженном соревновании команда UNEC в составе Нигяр Велиевой, Ниджата Гашимова, Анара Султанзаде, Ниджата Алышова и Рашада Мустафасой вышли в первую пятерку и получили пропуск в финал локального этапа.

В случае, если команда одержит победу в финале, который состоится 26 февраля 2021 года, она будет соревноваться в очередном этапе финала по Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA).