Я был весь в крови - подорвавшийся на мине тракторист рассказал об инциденте Тrend TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Я работал на тракторе, одновременно разговаривая по телефону. Вдруг произошел взрыв. Черный дым окутал все вокруг. Я выбрался из трактора, ощупал конечности и понял, что серьзных ранений нет, хотя весь был в крови.

Об этом Trend TV рассказал подорвавшийся на противотанковой мине тракторист Эльгюн Алекперов.

"Дотронувшись до головы и лица, я понял, что ранен. Встав на ноги, увидел участкового агронома, который доставил меня в больницу",- сказал Алекперов.

Напомним, что в освобожденном селе Гызыл Оба Тертерского района на мине подорвался трактор. В результате чего житель села Сеидимли Тертерского района 1987 года рождения, тракторист Алекперов Эльгюн Махмуд оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести. Раненый был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)