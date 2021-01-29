В Азербайджане вступительные экзамены в колледжи будут проводиться в один этап

БАКУ /Trend/ - С этого года в Азербайджане выпускные экзамены для 9-классников и вступительные экзамены в колледжи на базе общего среднего образования будут проводиться в один этап.

Как передает в пятницу Trend , об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в связи с нынешней пандемией студентам не будет предоставлен аудиотекст на экзамене по азербайджанскому языку, проводимом в рамках выпускных и вступительных экзаменов, а будут предоставлены только тестовые задания.

"По этой причине экзамен по азербайджанскому языку будет проводиться в течение 45 минут вместо предусмотренных законодательством полутора часов", – добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)