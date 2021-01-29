Новый реестр в Азербайджане станет единой базой данных лиц с ограниченными возможностями

БАКУ /Trend/ - Новый реестр, который будет подготовлен Министерством труда и социальной защиты населения на основании "Правил ведения реестра лиц с инвалидностью", утвержденных постановлением Кабинета министров от 28 января 2021 года, станет единой базой данных лиц, признанных инвалидами.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, основная цель – фиксировать и анализировать актуальную информацию, повышать качество услуг в сфере инвалидности.

В базе данных будут отражены персональные данные лиц с ограниченными возможностями, сведения по охвату их мерами социальной защиты, предоставлению социальных выплат, реабилитационных услуг и средств, проценту потери трудоспособности, привлечению к мерам занятости, а также другая информация.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)