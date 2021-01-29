Ввезенные с Украины орехи оказались непригодными для потребления - АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Очищенные грецкие орехи, ввезенные из Украины, непригодны к потреблению, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Инспекторы Агентства провели осмотр 24 тонн очищенных грецких орехов, произведенных функционирующим в Украине ООО "Oyl Trade 2000", которые были ввезены в Азербайджан физическим лицом - Ибрагимовым Узеиром Ибрагим оглу.

Взятые образцы были переданы в лабораторию Агентства. Анализы выявили грибковую плесень в орехах, что говорит о том, что продукция не соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов.

Агентство приняло решение о том, что орехи непригодны для потребления, и не разрешило продажу этой партии продукции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)