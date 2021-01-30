Эксперт по недвижимости о рынке аренды жилья в Баку

БАКУ /Trend/ - Поэтапное послабление карантина, возобновление работы ряда сфер повысит экономическую активность в стране.

Эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов прокомментировал Trend в субботу вопрос влияния послаблений карантина на рынок аренды жилья.

"Пока изменений на этом рынке не ощущается. Ситуацию на нем формируют студенты, те, кто приезжает на работу в Баку, и туристы. Но поскольку пока послаблений в этих направлениях нет, говорить о ценах на аренду жилья рано", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)