В Азербайджане усиливается соцзащита детей, лишенных родительской опеки

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана назвало новые меры в области социальной защиты лиц, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, сообщает в субботу Trend.

Как сказал заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, за время учебы в государственных вузах, колледжах, учреждениях профобразования и в Академии наук приобретение учебников и учебных пособий для лиц этой категории обеспечивается за счет учреждений, в которых они обучаются, либо за счет Академии наук, или же им будет обеспечена выдача пособия в размере 50 манатов (ранее 36 манатов). Эти лица за счет сметы расходов соответствующего учебного заведения или Академии наук будут получать 265 манатов (ранее 27,5 маната) на сезонную одежду и обувь, а также обеспечиваться единовременным денежным пособием в сумме не менее двукратного размера среднемесячной заработной платы по республике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)