В Азербайджане будет проверена ситуация с исполнением закона об ограничении использования табачной продукции

БАКУ /Trend/ - В мае состоится мониторинг в рамках исполнения положений закона "Об ограничении использования табачных изделий" в Азербайджане, и в связи с этим планируется проведение расширенных общественных слушаний.

Об этом в субботу сказал Trend глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что данный вопрос включен в рабочий план комитета.

"По результатам мониторинга планируется провести расширенную конференцию. Результаты мониторинга будут обнародованы для общественности", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)