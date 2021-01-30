Прогноз погоды в Баку на февраль
БАКУ /Trend/ - В феврале среднемесячная температура воздуха на территории Азербайджана в основном будет выше климатической нормы, местами - ближе к ней, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Объем месячных осадков преимущественно будет близок к климатической норме, местами превышать ее. В первые дни февраля в стране ожидается умеренная погода, в основном без осадков.
Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 3-7 градусов тепла. Ночью прогнозируются 1- 6, днем - 7-12, в отдельные дни 2-5 градусов тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 21-24 мм).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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