Прогноз погоды в Баку на февраль

БАКУ /Trend/ - В феврале среднемесячная температура воздуха на территории Азербайджана в основном будет выше климатической нормы, местами - ближе к ней, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Объем месячных осадков преимущественно будет близок к климатической норме, местами превышать ее. В первые дни февраля в стране ожидается умеренная погода, в основном без осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 3-7 градусов тепла. Ночью прогнозируются 1- 6, днем - 7-12, в отдельные дни 2-5 градусов тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 21-24 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)