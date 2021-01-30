Минобразования Азербайджана о возможных льготах по оплате учебы студентов-участников войны

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос о возможных льготах по оплате учебы студентов, участвовавших в Отечественной войне, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что этот вопрос не в компетенции только министерства: "В этом направлении был принят ряд шагов, создан Фонд "YAŞAT". Минобразования тоже разработало определенные проекты решений. Надеюсь, что в этом направлении будет сделан определенный шаг вперед".

Амруллаев также добавил, что до настоящего времени на обращения почти 35 близких родственников шехидов дан положительный ответ в связи с оплатой за обучение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)