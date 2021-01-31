В Азербайджане от COVID-19 выздоровели еще 355 больных, заразились 153 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом, вылечилось 355 больных, скончалось 6 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 219 случаев заражения COVID-19, из них 223 315 человек вылечились, 3 132 – скончались, число активных больных – 3 772 человека.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 330 тестов, в целом за все время пандемии – 2 408 050 тестов.
Редактор: Надир Насиров
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