В Азербайджане от COVID-19 выздоровели еще 355 больных, заразились 153 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом, вылечилось 355 больных, скончалось 6 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 219 случаев заражения COVID-19, из них 223 315 человек вылечились, 3 132 – скончались, число активных больных – 3 772 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 330 тестов, в целом за все время пандемии – 2 408 050 тестов.

Редактор: Надир Насиров