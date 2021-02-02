По Азербайджану меньше всего заразившихся коронавирусом приходится на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 52,2% зараженных коронавирусом приходится на долю Баку, сообщает во вторник Trend.

На втором месте по заражаемости Аранская зона (13,3%), на третьем - Абшеронский район (12,9%), далее следуют Гянджа-Газахская (8,1%), Губа-Хачмазская (3%), Шеки-Загатальская зоны (3,2%), Лянкяранский район (2,9%), Верхне-карабахский регион (1,4%) и Нагорный Ширван (2,5%).

По последней статистике в Нахчыване зафиксировано 0,004% случаев заражения.

Отметим, что в стране 21% заразившихся в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет. Среди заразившихся 5% составляют дети в возрасте до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет. 54% заразившихся - женщины, 46% - мужчины.

(Текст: Кямаля Сеидова)