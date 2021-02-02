В рамках проекта "Наш двор" благоустроен двор в Низаминском районе Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный бакинский двор.

Как передает во вторник Trend, двор, расположенный по адресу: улица Али Велиева 7, 7а Низаминского района столицы, охватывает жилые здания, в которых проживает около 3 тысяч человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и формирования привычки регулярно заниматься спортом здесь установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены скамейки, шесть беседок, скворечники для птиц, контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 200 деревьев.

В соответствии с требованиями карантинного периода в обновленном дворе проведены медико-профилактические мероприятия, установлены дезинфекционные диспенсеры и информационные таблички, предупреждающие о необходимости соблюдения правил карантинного режима.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

(Текст: Турал Гараджаев)