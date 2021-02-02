В Азербайджане еще 332 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 159 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 332, скончались пять человек, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 455 случаев заражения COVID-19, из них 223 807 человек вылечились, 3 141 - скончался. Продолжается лечение 3 507 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 713 тестов, в целом за все время пандемии – 2 419 747 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)