В Азербайджане еще 332 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 159 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 332, скончались пять человек, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 455 случаев заражения COVID-19, из них 223 807 человек вылечились, 3 141 - скончался. Продолжается лечение 3 507 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 713 тестов, в целом за все время пандемии – 2 419 747 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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