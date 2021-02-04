В больницах Азербайджана на территориях, где внедрено ОМС, будет расширен ассортимент лекарств
БАКУ /Trend/ - В 2021 г. будет расширен ассортимент лекарственных средств, которыми снабжаются больницы на территориях Азербайджана, где внедрено обязательное медицинское страхование (ОМС).
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в прошлом году этот ассортимент также был расширен в сравнении с 2019 годом, и число наименований лекарственных средств, которыми снабжались больницы, было увеличено со 126 до 334.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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