В больницах Азербайджана на территориях, где внедрено ОМС, будет расширен ассортимент лекарств

БАКУ /Trend/ - В 2021 г. будет расширен ассортимент лекарственных средств, которыми снабжаются больницы на территориях Азербайджана, где внедрено обязательное медицинское страхование (ОМС).

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в прошлом году этот ассортимент также был расширен в сравнении с 2019 годом, и число наименований лекарственных средств, которыми снабжались больницы, было увеличено со 126 до 334.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)