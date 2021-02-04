В Азербайджане расширяется перечень медуслуг по ОМС

БАКУ /Trend/ - Новые медуслуги, которые будут включены в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС), охватят кардиологические и неврологические заболевания.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2020 года сказал руководитель Департамента Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) Вугар Гурбанов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, это операции на сердце, услуги инвазивной радиологии.

Гурбанов добавил, что в прошлом году Агентством было охвачено около 2500 медуслуг. Эту цифру планируется увеличить до 3000.

Глава Департамента отметил, что граждане не будут платить за услуги, входящие в пакет, для этого достаточно будет оплачивать взносы по ОМС.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)