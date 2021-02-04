Госагентство по ОМС Азербайджана о включении в пакет услуг лекарств для амбулаторного лечения

БАКУ /Trend/ - На территориях Азербайджана, охваченных обязательным медстрахованием (ОМС), в первый год не предусматривается лекарственного обеспечения для амбулаторного лечения.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2020 года сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в настоящее время полное обеспечение лекарствами осуществляется по стационарным услугам и услугам скорой помощи, однако в дальнейшем в пакет услуг планируется включить и лекарственное обеспечение для амбулаторного лечения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)