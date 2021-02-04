Перевод студентов возможен только в феврале и июле – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Перевод студентов может быть осуществлен только в феврале и июле, проведение данного процесса в иное время будет считается правонарушением.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала консультант Информационного отдела Министерства образования Гюнай Искандерова.

По ее словам, перевод студентов осуществляется два раза за учебный год – после завершения осенней и весенней сессий. Она напомнила, что в этом году прием обращений по переводу студентов будет проводиться с первого по седьмое февраля.

"В течение этого периода суббакалавры не имеют права менять вузы, они только могут сменить форму обучения.

В целом, согласно правилам, перевод может осуществляться только в рамках группы специальностей, по которой студент поступил в учебное заведение", – добавила Искандерова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)