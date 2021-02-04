В каких случаях в Азербайджане переведенный студент может учиться на бюджетной основе

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана раскрыло детали по поводу обучения на бюджетной основе после перевода.

Как передает в четверг Trend, консультант Информационного отдела Министерства образования Гюнай Искандерова сообщила, что если на данный момент студент обучается на платной основе, то и после перевода он будет учиться в таком же порядке.

"Если студент учится на бюджетной основе и переводится в другой вуз без смены специальности, то и в новом вузе он будет обучаться на бюджетной основе. Это правило также касается и перевода с очной на заочную форму обучения, а также перевода с английского на азербайджанский сектор по той же специальности", – уточнила Гюнай Искандерова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)