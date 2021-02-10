Сдающие вступительный экзамен в докторантуру могут распечатать пропускной лист - ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сдающие вступительные экзамены в докторантуру по иностранному языку и для получения степени доктора философии по иностранному языку, а также сдающие экзамен по азербайджанскому языку для получения степени доктора философии иностранцы могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".
Как сообщили в среду Тrend в Государственном экзаменационном центре, первые два экзамена будут проведены 14 февраля, а экзамен для иностранцев - 15 февраля.
Участники экзаменов могут распечатать пропускной лист и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена" с сайта ГЭЦ.
Для входа на экзамен кандидаты должны иметь при себе оригинал удостоверения личности, а также два вышеприведенных документа.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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