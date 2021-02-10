В ДТП, совершенных нетрезвыми водителями в Азербайджане в 2020 году, погибли 14 человек

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане в 21 ДТП, совершенном нетрезвыми водителями, погибли 14 человек, травмы различной степени тяжести получили 19 человек, сообщает в среду Trend.

В 2020 году в Азербайджане произошли 1587 ДТП, что на 15,1 процента меньше, чем в 2019 году.

В результате этих ДТП пострадали 2 106 человек (снижение на 16,5 процента по сравнению с 2019 годом), 696 из них скончались.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)