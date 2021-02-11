Эксперт о влиянии частичного возобновления очных занятий в вузах Азербайджана на рынок аренды жилья

БАКУ /Trend/ - Фактор ожидаемого частичного возобновления очных занятий в вузах Азербайджана пока не повлиял на стоимость аренды жилья, сказал в четверг Trend директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, пока на этом рынке нет оживления и активности, все заняли выжидающую позицию: "Если учеба в вузах возобновится, это изменит ситуацию по стоимости аренды жилья в сторону повышения".

Отметим, что с 15 февраля в вузах Азербайджана возобновляются очные занятия по специальностям, требующим практических занятий и соответственно физического присутствия учащихся.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)