Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе

На днях зрителям был представлен фильм «Кучка людей», посвященный Нагорно- Карабахскому конфликту. Первый фильм из серии «Карабах», «Кучка людей», показывает события, приведшие к началу Карабахского конфликта, массовые убийства, совершенные армянами, а также события, произошедшие на фоне этой войны. Цель патриотического фильма - донести до международного сообщества правду о Нагорно-Карабахском конфликте и трагических последствиях войны. Сценарий фильма снятого компанией «Planet Parni iz Baku Films» был написан Таиром Имановым и Анваром Мансуровым, режиссером фильма является Анвар Мансуров. Отметим, что Nar также поддержал съемки фильма.

По словам Тахира Иманова, поскольку кино является одним из самых мощных средств информационной войны, они решили снять фильм о Карабахском конфликте в период обострения Отечественной войны: «Фильмы - одно из самых мощных средств передачи правды миру. Поэтому мы планируем снять несколько фильмов о Нагорно-Карабахском конфликте. В фильме «Кучка людей», мы попытались показать, как на самом деле началась война. Мы возродили ужасы войны через призму одной семьи. Благодарим «Nar» за поддержку в съемках фильма.

Отметим, что полную версию фильма можно посмотреть по ссылке внизу: https://www.youtube.com/watch?v=EDIZhK0MJ-g