Кабмин Азербайджана определит правила установки покрытий на окна автомобилей

БАКУ / Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждалась поправка в закон "О дорожном движении", сообщает в пятницу Trend

Согласно поправке, предлагается, чтобы правила установки покрытий (пленок, шторок и жалюзи) на окна транспортных средств с учетом того, что они не ограничивают зону обзора водителя определял Кабмин Азербайджана.

П.4.2 проекта, предусматривающего этот порядок, вступает в силу в один день с правилами установки покрытий (пленок, шторок и жалюзи) на окна транспортных средств с учетом того, что они не ограничивают зону обзора водителя, которые определит Кабмин Азербайджанской Республики.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)