Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из Чехии и Германии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан временно запрещено импортировать живую птицу и продукты птицеводства из регионов Чехии и Германии.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, в Среднечешском крае Чехии и федеральной земле Бранденбург Германии выявлено высокопатогенное заболевание "птичий грипп".

В связи с этим, с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из Среднечешского края Чехии и федеральной земли Бранденбург Германии.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Чехии и Германии, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)