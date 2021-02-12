В Баку в связи с ремонтными работами изменена схема движения автобусного маршрута

БАКУ /Trend/ - На улице Ильгара Зульфугарова в Хатаинском районе Баку начаты ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта по данной улице ограничено.

Как сообщили в пятницу Trend в Бакинском транспортном агентстве, по вышеуказанной причине движение автобусов маршрута №11 будет организовано в направлении: улица Худу Мамедова - Гянджинский проспект - улица Садыгджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)