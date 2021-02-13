В Азербайджане до 40% водителей превышают допустимую скорость движения

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане было зафиксировано совершение 3631,1 тысячи административных проступков, связанных с нарушением ПДД, сообщает в субботу Trend.

39,9% из них были связаны с превышением допустимой скорости движения, 21,7% - нарушением правил стоянки и парковки, 9,2% - несоблюдением требований дорожных знаков, 8,4% - продолжением движения на красный свет светофора или запрещающий знак, 6,5% - управлением транспортным средством с непристегнутыми ремнями безопасности, 3,6% - нарушением антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов и по др. причинам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)