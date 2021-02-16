В Азербайджане более чем в 5 раз сократилось число случаев незаконной вырубки лесов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние четыре года в 5,5 раза сократилось число случаев вырубки лесов. Иными словами, за этот период было незаконно вырублено деревьев на 45 тысяч кубометров меньше.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на передаче "Час эксперта" сказал начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

Отметив, что это является большим достижением, Ализаде уточнил, что в 2017 году было незаконно вырублено 55 тыс. кубометров лесов, в 2018 году – 28 тыс. куб. метров, в 2019 году – 18 тыс. куб. метров, а в 2020 году эта цифра снизилась до 10 тыс. кубометров.

"Иногда в социальных сетях на почве личной неприязни размещается информация по поводу вырубки деревьев. Конечно, мы принимаем превентивные меры на основании обращений. Но информация, основанная на личной неприязни, замедляет нашу работу и приводит к дополнительным тратам", – подчеркнул Хикмет Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)