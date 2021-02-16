Минэкологии Азербайджана обратилось в профильные ведомства для наложения запрета на продажу синтетических сетей

БАКУ /Trend/ - В профильные органы направлено обращение для наложения запрета на продажу синтетических сетей, используемых при ловле рыбы.

Как передает во вторник Trend, об этом на передаче "Час эксперта" сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

По его словам, в ряде случаев эти сети доставляются в нашу страну контрабандным путем.

"Их использование запрещено, поскольку подобные сети создают опасность для всей живности водных бассейнов. В данном направлении необходимо проделать работу по осведомлению и просвещению граждан", – сказал Ализаде.

Он добавил, что в Азербайджане число случаев незаконной охоты снизилось, так как люди уже предпочитают охотиться, соблюдая требования законодательства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)