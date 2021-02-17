Минобразования Азербайджана о якобы приостановке очного обучения в школах

БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о том, что якобы через две недели очное обучение в школах страны вновь будет приостановлено.

Как сказал Trend в среду завсектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехов, это ложная информация.

"В школах продолжается очное обучение, и никакого официального решения о приостановлении этого процесса нет. Такое решение выносится с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, и принимает его не минобразования, а Кабмин", - сказал он.

Отметим, что в связи с пандемией с середины октября прошлого года в стране были приостановлены занятия в учебных заведениях. С 1 февраля очные занятия в общеобразовательных школах Азербайджана поэтапно были возобновлены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)