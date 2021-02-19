В Азербайджане разрабатывается законопроект об использовании дождевой воды

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается законопроект, согласно которому предполагается использование дождевой воды для предотвращения нехватки питьевой воды. С этой целью в подходящих местах некоторых зданий планируется установить специальные аппараты по сбору дождевой воды.

Об этом сказал завотделом ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии им. акад. Г. Алиева НАНА, доктор философии по географии, доцент Мирнух Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в разных местах Баку питьевую воду используют вместо технической воды для поливки и других целей, но оптимальным будет, если поливку проводить дождевой водой: "Посредством соответствующих сооружений, установленных вдоль дорог, можно собирать дождевую воду и хранить ее в водохранилищах".

Исмайлов отметил, что если собирать и хранить дождевую воду в резервуарах, а летом использовать ее для поливки и других нужд, можно сэкономить до 30-40% питьевой воды.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)