В Джабраиле начался сев зерновых - Trend TV
ДЖАБРАИЛ /Trend/ - В разминированном селе Солтанлы Джабраильского района начался сев зерновых.
Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend со ссылкой на жителя района Хидаята Сафарли, основными сферами деятельности населения здесь до оккупации были зерноводство, виноградарство и кокононоводство.
"По мере разминирования территории района эти сферы будут восстановлены. Джабраил всегда был аграрным районом. Здесь широко были развиты животноводство, коконоводство, виноградарство. До оккупации производство винограда в Джабраиле составляло 60 тысяч тонн. Район богат водными ресурсами и здесь плодородная земля", - сказал он.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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